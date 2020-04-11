شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات كورونا في سويسرا 831 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وزارة الصحة العامة في سويسرا اليوم السبت أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصل إلى 831 في ارتفاع من 805 وفيات أمس الجمعة.



وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع أيضاً إلى 24900 من 24308 أمس.

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