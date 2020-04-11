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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية: حرارة الجو المرتفعة لا تقي من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية، لا يساعد في الوقاية من الإصابة بعدوى كورونا.
وأكد المكتب الإقليمى للمنظمة عبر "تويتر" أن الإنسان قد يصاب بمرض COVID-19، مهما كان الطقس مشمسا أو حارا.
وأضاف: "أبلغت بلدان ذات طقس حار عن حالات إصابة بمرض كوفيد ـ 19، ولحماية نفسك من المرض، احرص على غسل يديك جيدا وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم".
كما أكدت المنظمة على إمكانية التعافي من مرض COVID-19، مشيرة إلى أن "إصابتك بفيروس كورونا المستجد لا تعني أنك ستظل مريضا إلى الأبد".
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