منظمة الصحة العالمية: حرارة الجو المرتفعة لا تقي من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية، لا يساعد في الوقاية من الإصابة بعدوى كورونا.



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وأكد المكتب الإقليمى للمنظمة عبر "تويتر" أن الإنسان قد يصاب بمرض COVID-19، مهما كان الطقس مشمسا أو حارا.

وأضاف: "أبلغت بلدان ذات طقس حار عن حالات إصابة بمرض كوفيد ـ 19، ولحماية نفسك من المرض، احرص على غسل يديك جيدا وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم".

كما أكدت المنظمة على إمكانية التعافي من مرض COVID-19، مشيرة إلى أن "إصابتك بفيروس كورونا المستجد لا تعني أنك ستظل مريضا إلى الأبد".