ارتفاع المصابين بكورونا في أفغانستان إلى 555 شخصاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفغانستان إلى 555، بعد أن سجلت وزارة الصحة العامة 34 حالة إصابة جديدة اليوم السبت، محذرة المواطنين بالبقاء في المنزل، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.



ووفقا للبيان، قال وحيد مجروح، أحد المستشارين لدى وزارة الصحة العامة في مؤتمر صحفي إنه من بين الحالات الـ34، ثماني حالات في كابول وثماني بإقليم هيرات وخمس بإقليم قندهار وأربع بإقليم نمروز وأربع بإقليم وردك وحالتان بإقليم بلخ وحالة واحدة بإقليم جور وأخرى بإقليم باغلان وأخرى بإقليم بادغيس.

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وأكد مجروج حالتي وفاة بالمستشفى الأفغاني الياباني في كابول مساء أمس الجمعة، وهو مركز العلاج الوحيد لمرضى كوفيد19 في كابول.

وارتفعت حالات الوفاة بسبب المرض حتى أمس إلى 16

وأضاف أن عدد الأشخاص الذين يسعون لدخول المستشفيات ارتفع مشيرا إلى أنه سيتم إصابة الملايين بالفيروس إذا لم يتم اتخاذ الإغلاق الكامل على محمل الجد.