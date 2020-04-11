بري: الفصح مناسبة تستدعي منا جميعا استلهام قيم الرجاء والقيامة والبشارة

توجه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بمناسبة ​الفصح​ المجيد بالتهنئة من اللبنانيين عامة و​الطوائف​ المسيحية خاصة، وقال "اطيب الامنيات للبنانيين عامة والطوائف المسيحية خاصة بمناسبة الفصح المجيد، الذي يبقى مناسبة تستدعي منا جميعا استلهام قيم الرجاء والقيامة والبشارة". وكان رئيس المجلس ولمناسبة الفصح قد اجرى اتصالات مهنئة بكل من فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، الرئيسين ​امين الجميل​ و​ميشال سليمان​، رئيس ​تيار المردة​ الوزير السابق ​سليمان فرنجية​، رئيس الهيئة التنفيدية للقوات اللبنانية ​سمير جعجع​، رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​، وبعدد من القيادات الروحية ووزراء ونواب حاليين وسابقين . إضغط للمزيد

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