حسن: استطعنا تأمين مبالغ مالية كبيرة لدعم المستشفيات الحكومية والمستوصفات

أكّد وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، خلال جولة له على ​المستشفيات​ الحكومية في ​الشوف​، أنّ "رغم كلّ الإمكانيّات في ​وزارة الصحة العامة​، استطعنا تأمين مبالغ ماليّة كبيرة لدعم ​المستشفيات الحكومية​ والمستوصفات على كلّ الأراضي اللبنانية".

وشدّد على أنّ "هذه الظروف يجب ألّا تكون شكلًا من أشكال الهدر و​الفساد​ الّذي نحن ضدّه"، لافتًا إلى أنّه "حصل تأخير في عمليّة التقديمات الإجتماعيّة، لكن من بدأ الحرص والأمانة وعدم الإرتهان للمحسوبيّات، ونحن ندقّق بكلّ اللوائح الموجودة لدينا ليصل الحق إلى أصحابه". ووجّه تحية إلى "كل الّذين بادروا وقدّموا طوعًا مساعدات للقطاع العام والمستشفيات والمستوصفات، فهذه المبادرات تحفّز المجتمع للتضمان"، مركّزًا على أنّ "في تضامننا وتعاوننا في مواجهة فيروس "كورونا"، أظهرنا صورة إيجابيّة ومميّزة للعالم".