بقعوني تراس قداس سبت النور في مطرانية بيروت للكاثوليك

ترأس راعي أبرشية ​بيروت​ للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت ​جورج بقعوني​، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، قداس ​سبت النور​ في المطرانية، ​طريق الشام​، بمشاركة المطران كيرللس بسترس والأب القاضي اندرية فرح والأب جورج عكي، وتخللت القداس رتبة رش الغار.

بعد تلاوة الصلوات، نثر ورق الغار في الكنيسة وقرعت الأجراس. وبعد ​الإنجيل​ المقدس ألقى بقعوني عظة دعا فيها إلى "​الصلاة​ والتأمل بأحداث القيامة والعيش كقياميين وليس فقط كمصلوبين، ففي هذا الزمن الذي يشهد تحديات اقتصادية ووباء وانعزال في المنزل، ردد الكثيرون مع آلامك يا يسوع، ولكن من الجيد ان نردد في زمن القيامة مع قيامتك يا يسوع، لأن ​المسيح​ حي وقام من الموت وانتصر وأرسل الروح ​القدس​".

