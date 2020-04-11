تسمّم كلاب في بلدة دير العشاير ونفوق عدد منها بعد إنذارات وجهتها البلدية بهذا الخصوص

استفاق أهالي بلدة دير العشاير في ​قضاء راشيا​، على مشاهد ​الكلاب​ في الشوارع وهي تعاني حال تسمّم، ما أدّى إلى نفوق عدد منها؛ وذلك بعدما عمدت ​البلدية​ إلى توزيع إنذارات على المنازل الّتي تمتلك كلابًا في النطاق البلدي.

وقد روى عدد من الأهالي أنّهم شاهدوا أحد عمّال البلدية يرمي الطعام للكلاب.

من جهتها، شدّدت الجمعيّات الخاصّة بالإهتمام ب​الحيوانات​، على أنّ "ما حصل جريمة لا يجب أن تمر، وآليّات ضبط الكلاب الشاردة لا تكون بتسميمها وقتلها"، مطالبةً سلطات الوصاية على ​البلديات​ "التحرّك لوضع حدّ لما يحصل".