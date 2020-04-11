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استفاق أهالي بلدة دير العشاير في قضاء راشيا، على مشاهد الكلاب في الشوارع وهي تعاني حال تسمّم، ما أدّى إلى نفوق عدد منها؛ وذلك بعدما عمدت البلدية إلى توزيع إنذارات على المنازل الّتي تمتلك كلابًا في النطاق البلدي.
وقد روى عدد من الأهالي أنّهم شاهدوا أحد عمّال البلدية يرمي الطعام للكلاب.
من جهتها، شدّدت الجمعيّات الخاصّة بالإهتمام بالحيوانات، على أنّ "ما حصل جريمة لا يجب أن تمر، وآليّات ضبط الكلاب الشاردة لا تكون بتسميمها وقتلها"، مطالبةً سلطات الوصاية على البلديات "التحرّك لوضع حدّ لما يحصل".
كانت هذه تفاصيل خبر تسمّم كلاب في بلدة دير العشاير ونفوق عدد منها بعد إنذارات وجهتها البلدية بهذا الخصوص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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