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تسمّم كلاب في بلدة دير العشاير ونفوق عدد منها بعد إنذارات وجهتها البلدية بهذا الخصوص

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استفاق أهالي بلدة دير العشاير في ​قضاء راشيا​، على مشاهد ​الكلاب​ في الشوارع وهي تعاني حال تسمّم، ما أدّى إلى نفوق عدد منها؛ وذلك بعدما عمدت ​البلدية​ إلى توزيع إنذارات على المنازل الّتي تمتلك كلابًا في النطاق البلدي.

وقد روى عدد من الأهالي أنّهم شاهدوا أحد عمّال البلدية يرمي الطعام للكلاب.

من جهتها، شدّدت الجمعيّات الخاصّة بالإهتمام ب​الحيوانات​، على أنّ "ما حصل جريمة لا يجب أن تمر، وآليّات ضبط الكلاب الشاردة لا تكون بتسميمها وقتلها"، مطالبةً سلطات الوصاية على ​البلديات​ "التحرّك لوضع حدّ لما يحصل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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