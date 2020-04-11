كاميرات تجسس للجيش الاسرائيلي على الجدار قبالة طريق كفركلا عديسة

اشار مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، الى ان عناصر من الجيش الاسرائيلي قامت بتركيب أجهزة مراقبة على الأعمدة الحديدية المثبتة على الجرار الاسمنتي الفاصل بين الأراضي اللبنانية والأراضي المحتلة مقابل بلدتي كفركلا والعديسة، يقابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لمراقبة الوضع.
الى ذلك، قامت جمعية "أخضر بلا حدود" بغرس عشرات الأشجار في المنطقة بين الطريق والجدار.
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