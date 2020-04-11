كاميرات تجسس للجيش الاسرائيلي على الجدار قبالة طريق كفركلا عديسة

اشار مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، الى ان عناصر من الجيش الاسرائيلي قامت بتركيب أجهزة مراقبة على الأعمدة الحديدية المثبتة على الجرار الاسمنتي الفاصل بين الأراضي اللبنانية والأراضي المحتلة مقابل بلدتي ​كفركلا​ وال​عديسة​، يقابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات ​اليونيفيل​ لمراقبة الوضع.

الى ذلك، قامت جمعية "أخضر بلا حدود" بغرس عشرات الأشجار في المنطقة بين الطريق والجدار.​​​​​​​