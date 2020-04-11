أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "التزامًا بالتوجيهات الصحيّة والتدابير الوقائيّة من خطر فيروس "كورونا"، غابت الإحتفالات بيوم ​الجمعة العظيمة​ عن كنائس حاصبيا، وقد اقتصرت احتفالات الرعية أمام كنيسة مار جاورجيوس على إحياء سبت لعازر وإضاءة الشموع والترتيل بشكل انفرادي أمام الكنيسة".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بعض أبناء حاصبيا أحيوا سبت لعازر أمام كنيسة مار جاورجيوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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