بري اتصل بجعجع وعقيلته ستريدا معايدا بالفصح

اشار المكتب الإعلامي لرئيس حزب "​القوّات اللبنانيّة​" ​سمير جعجع​ في بيان الى انه "جعجع وعقيلته النائب ​ستريدا جعجع​ اتصالاً من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لمعايدتهما بحلول ​عيد الفصح​ المجيد. وخلال الاتصال تطرّق الحديث إلى موضوع وباء ​كورونا​ ووضع بشري وضرورة التعاون جميعاً من اجل مواجهة هذا الوباء العالمي". إضغط للمزيد

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