بلدية ميفوق والقطارة تسلمت حصصا غذائية من مؤسسة كهرباء جبيل لتوزيعها على أهالي البلدة

ذكرت بلدية ميفوق والقطارة في ​قضاء جبيل​، في بيان أنّ "استكمالًا للخطّة الّتي وضعتها ​البلدية​ لمواجهة الأزمات المتلاحقة في كانون الأول 2019، حيث تمّ في شباط وآذار الماضيين توزيع المساعدات الماديّة لحوالي 30 عائلة، وتوزيع الحصص الغذائية على أهل البلدة، الّتي شملت 135 عائلة أكثريّتهم من المقيمين والتي امتدت لحوالي اسبوعين، أطلقت البلدية المرحلة الثانية من التوزيع، حيث تسلّمت من "مؤسسة كهرباء جبيل" لصاحبها المهندس إيلي باسيل بالتعاون مع وقفية سيدة العناية ​أدونيس​، 110 حصص على أن تُوزَّع على عدد من الأهالي في القرية من خلال البلدية".

في هذا الإطرا، أثنى ممثّل الشركة يوسف باسيل، خلال عمليّة التسليم، على الجهود الّتي تقوم بها البلدية، وأبدى ثقته المطلقة بالمجلس البلدي ورئيسه.

بدوره، شكر رئيس البلدية هادي الحشاش، "مؤسسة كهرباء جبيل"، على "الجهود الجبّارة الّتي تقوم بها على صعيد القضاء لمساعدة المحتاجين والمعوزين في هذه الظروف الصعبة"، معلنًا أنّ "هذه المبادرات مستمرّة لحين الخروج من الأزمة، وأنّ البلديّة ساهرة على حالات الدخول والخروج، وتطمئن الجميع أن لا إصابات بفيروس "كورونا" بين الأهالي، مؤكّدةً الاستمرار بالوقوف إلى جانب الأهالي لاجتياز هذه المرحلة الصعبة".