تسجيل 330 إصابة و21 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في إندونيسيا

كشف المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، في مؤتمر صحافي، أنّ "​إندونيسيا​ سجّلت 330 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد يوم بت ليرتفع عدد الإصابات إلى 3842 حالة". ولفت إلى أنّ "البلاد سجّلت 21 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 327".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّه "تمّ تشخيص أكثر من 1,664,110 إصابة بفيروس "كورونا" في 193 دولة ومنطقة، منذ ظهوره للمرّة الأولى في الصين"، وذلك وفق حصيلة جمعتها الوكالة حتّى مساء يوم أمس استنادًا إلى مصادر رسميّة. ولفتت إلى أنّ "الفيروس أدّى إلى وفاة ما لا يقلّ عن 100,859 شخصًا في العالم"، موضحةً أنّ "من أصل هذه الإصابات، شفي 335900 شخص على الأقل حتّى اليوم".

