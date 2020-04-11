باسيل: اموال الناس في المصارف حق وستعود لهم ولكن هل تعود الأموال المنهوبة والموهوبة والمهرّبة ​​​​​​​

اشار رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "اموال الناس في ​المصارف​ حق وستعود لهم بشكل او بآخر، انه أمر محسوم، وأي كلام آخر هو للمزايدة". متسائلا "لكن هل تعود الى المصارف والناس و​الدولة​ ​الأموال المنهوبة​ والموهوبة والمهرّبة على يد من تحكّم ب​المال​ والاقتصاد منذ العام 1990، أم ستبقى مع المزايدين؟ الجواب بعد العيد مع القيامة، لتكون القيامة ل​لبنان​". إضغط للمزيد

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