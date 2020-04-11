إسبانيا تسجل تراجعا جديدا في عدد المتوفين بكورونا.. الحصيلة الإجمالية: 16 ألف و353 حالة

سجلت إسبانيا مجددا اليوم السبت تراجعا في عدد حالات الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، حيث لم يتجاوز هذا العدد 510 حالة في ظرف 24 ساعة ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفيات إلى 16 ألف و353 حالة، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ 23 مارس حسب ما أعلنته وزارة الصحة اليوم السبت .

وأكدت وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 161 ألف و 852 حالة إصابة بزيادة 4830 حالة في ظرف 24 ساعة بينما تماثل للشفاء 59 ألف و109 من المصابين بالوباء.

وحسب نفس المصدر، فإن 3441 من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس قد تماثلت للشفاء التام في ظرف 24 ساعة بتراجع بلغ 62 حالة مقارنة مع أمس الجمعة ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 59 ألف و109 حالة.

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وتظل جهة مدريد التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي الأكثر تضررا من بين باقي الجهات الأخرى من حيث تفشي الوباء حيث سجلت 45 ألف 849 حالة إصابة مؤكدة إلى حدود اليوم السبت بينما بلغ عدد حالات الوفيات 6084 حالة متبوعة بجهة كتالونيا بـ32 ألف و984 حالة إصابة مؤكدة و3331 حالة وفاة.

وتعيش إسبانيا التي أضحت إحدى أكثر الدول تضررا بتفشي فيروس كورونا المستجد منذ 14 مارس حالة طوارئ صحية لمدة 15 يوما تم تمديدها لأسبوعين آخرين حتى 11 أبريل من أجل التصدي لانتشار هذا الوباء.

وصادق مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان)، أول أمس الخميس على تمديد حالة الطوارئ لأسبوعين إضافيين وذلك للمرة الثانية على التوالي إلى غاية يوم 26 أبريل من أجل دعم وتعزيز التدابير والإجراءات المعتمدة لمواجهة تفشي هذه الجائحة.