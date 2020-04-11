انتقادات حول جودة كمامات 80 فرانك.. مغاربة: ما كاينينش و”الشناقة” يتلاعبون- فيديو

بعد إعلان وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الصحة، في بلاغ مشترك، طرح كمامات وقائية بسعر 80 سنتيم، عبر مواطنون عن عدم رضاهم على جودة الكمامات، فضلا عن تأكيدهم لعدم تواجد كميات كبيرة منها في الصيدليات والمحلات التجارية.

وانتقد مواطنون في شوارع مدينة طنجة، لـ”اليوم 24″، جودة الكمامات، وقالوا إنها لا تتواجد في الأسواق، أيام بعد إقرار إجبارية وضعها، كإجراء وقائي لمحاصرة الجائحة بالمغرب.