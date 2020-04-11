50 شخصا خرقوا الحجر الصحي وتسللوا سرا إلى شفشاون قادمين من طنجة

تسلل العشرات من الأشخاص القادمين من مدينة طنجة، ودخلوا مدينة العرائش، في ظل حالة الطوارئ الصحية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت السلطات المحلية، بحملة تمشيطية واسعة، في الأحياء والشوارع، مرفوقة بأفراد من القوات المساعدة وأعوان السلطة، من أجل توقيف الأفراد المشتبه في دخولهم إلى المدينة بطريقة سرية.

وكتب حسن الدحمان، نائب رئيس المجلس الجماعي لشفشاون، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، “على الأشخاص الخمسين الذين تسللوا من مدينة طنجة إلى مدينة شفشاون أن يتحلوا بالمسؤولية والروح الوطنية، ويسلموا أنفسهم للسلطات قصد القيام بالواجب الصحي معهم، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين”.

وأضاف الدحمان، في التدوينة ذاتها ” كل من شاهدهم أو سمع عنهم، عليه أن يبلغ عنهم، هذا واجب علينا القيام به دون تردد”.

ولم تسجل مدينة شفشاون أية حالة إصابة بـ”كوفيد19″ على غرار باقي عمالات وأقاليم جهة الشمال، إذ بلغ العدد الاجمالي لحالات الاصابة المؤكدة 127 شخصا، بحسب البوابة الرسمية للوباء www.covidmaroc.ma.