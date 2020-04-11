بسبب كورونا: ريال مدريد وبرشلونة يتكبدان خسائر جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريقي برشلونة وريال مدريد الإسباني سيتكبدان خسائر جديدة خلال الصيف المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت شركة التسويق المالكة لكأس الأبطال الدولية لكرة القدم، إلغاء نسخة هذا العام من البطولة الودية؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد وبرشلونة سيخسران 18 مليون يورو، بسبب قرار الإلغاء.
وأوضحت أن إقامة البطولة بات مستحيلا، لأن فيروس كورونا وضع الولايات المتحدة في أزمة خطيرة، بينما لم تعد الحياة إلى طبيعتها حتى الآن في الصين، التي كانت ستستضيف بعض المباريات.
ولفتت الصحيفة، إلى أن كأس الأبطال هذا العام، كانت ستشهد مباراة كلاسيكو في لاس فيغاس، بين ريال مدريد وبرشلونة.
وذكرت الصحيفة، أنه سيتم تأجيل كأس الأبطال حتى صيف 2021.
وكان ريال مدريد وبرشلونة، قد نفذا خطة لخفض الرواتب مؤخرًا، من أجل مجاراة الخسائر الناجمة عن الجائحة.
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