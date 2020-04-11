شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في الكويت إلى 1154 شخصاً والان مع التفاصيل

السبت 11 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 161 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1154 حالة.

Advertisements وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم ، إن 27 حالة دخلت العناية المركزة منها 10 حالات حرجة. وكان وزير الصحة الشيخ باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء 10 حالات كانت مصابة ب(كورونا) ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 133 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات كورونا في الكويت إلى 1154 شخصاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.