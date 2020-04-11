الأمم المتحدة: نصف المرافق الصحية فقط تعمل في اليمن

السبت 11 أبريل 2020

أكدت الأمم المتحدة، أن نصف المرافق الصحية فقط تعمل في اليمن.



وأضافت، من المرجح أن يعاني المصابون بـ كورونا هناك أكثر من أي مكان بالعالم.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة مخبريا بفيروس كورونا في اليمن. وأشار المكتب نقلا عن وزارة الصحة العامة والسكان في عدن إلى عزل الشخص الذي أظهرت نتائج فحصه تأكيد إصابته بالمرض.

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وأشار المكتب الأممي في بيان، الجمعة، إلى استقرار حالة الشخص المصاب الذي يتم علاجه، حاليا، في مستشفى محلي، مبينا أن فرق الاستجابة السريعة التي تلقت تدريبا خاصا تقوم بتعقب كل الأشخاص الذين التقى بهم المصاب، وسيتم عزل أي شخص منهم عند الاقتضاء.

وقالت السيدة ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن إنه وبعد خمس سنوات من الحرب، أصبح الناس في جميع أنحاء البلد في أدنى مستويات المناعة الصحية وفي أعلى مستويات الضعف الشديد في العالم.

وحذرت من أن اليمن يواجه "أمرا مخيفا،" مشيرة إلى أنه من المرجح أن يعاني عدد أكبر من الأشخاص الذين يصابون بالعدوى من المرض الشديد "أكثر من أي مكان آخر."