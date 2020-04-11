مقتل 11 من "حركة الشباب" في غارتين أمريكيتين جنوب الصومال

السبت 11 أبريل 2020

أعلنت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا "أفريكوم" مقتل 11 من عناصر حركة "الشباب" الإرهابية في غارتين جويتين بإقليمي جوبا الوسطى وجوبا السفلى جنوبي الصومال.



وقالت "أفريكوم"، في بيان السبت، إن الغارة الأولى استهدفت مسلحين كانوا يخوضون قتالا مع القوات الصومالية الخاصة بالقرب من منطقة "كوبون" في إقليم جوبا السفلى في 9 أبريل/نيسان الجاري، ما أدى إلى مصرع 10 عناصر من الحركة.

وأضافت أنها نفذت الغارة الثانية، أمس الجمعة، في مدينة "جلب" في إقليم جوبا الوسطى، وأسفرت عن مصرع أحد الإرهابيين، مؤكدة أن الغارتين لم تتسببا في أي خسائر في صفوف المدنيين.

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ونقل البيان عن الجنرال ميجيل كاستيلانوس، نائب مدير العمليات في "أفريكوم"، قوله: "سنواصل توفير الدعم البناء للمكاسب التي يحققها شركاؤنا بالصومال"، مضيفا أن القوات الحكومية والأفريقية ستواصل ضرب حركة الشباب الإرهابية، ما سيؤثر سلبا على تحركاتها.

يذكر أن قوات "أفريكوم" ضاعفت خلال الفترة الأخيرة من غاراتها الجوية في الصومال؛ حيث نفذت في الشهور الثلاثة الماضية فقط أكثر من 24 غارة جوية، بينما نفذت في 2019 نحو 64 غارة جوية.

وتشن حركة الشباب هجمات منذ سنوات من أجل فرض سيطرتها على الصومال، الواقع بالقرن الأفريقي.

ويسيطر أعضاء الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي على مناطق شاسعة في جنوب ووسط البلاد، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.