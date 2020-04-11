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شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 3 وفيات و79 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
السبت 11 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1527 حالة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 110.
وأضافت الوزارة أن عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 141 حالة.
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