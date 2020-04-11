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عاجل.. مليشيا الحوثي عبر محكمة تابعة لها تقضى بإعدام 4 صحفيين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 11 أبريل 2020

أصدرت محكمة حوثية، اليوم السبت، 11/نيسان/2020، حكما بإعدام أربعة صحفيين.

 

 

والصحافيون الذين طالهم الحكم، هم:

 

عبدالخالق عمران

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اكرم الوليدي

 

توفيق المنصوري

 

حارث حميد

 

وتحتجز المليشيا الصحفيين المذكورين منذ خمسة أعوام

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