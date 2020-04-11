شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 1667 حالة إصابة و 12 حالة وفاة جديدة في روسيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:46 مساءً, 11 أبريل 2020 م المناطق - الرياض سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 12 حالة وفاة و1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) .

وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في روسيا إلى 106 وفيات، فيما بلغ عدد المصابين به إلى 13584 حالة إصابة.

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