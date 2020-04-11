شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ جوي لـ 122 من ركاب السفينة الموبوءة في أوروجواي والان نبدء بالتفاصيل

دخلت سفينة سياحية منكوبة بفيروس كورونا المستجد ميناء مونتفيديو عاصمة أوروجواي، حسبما قالت حكومة أوروجواي. وتأكد إصابة 60 بالمئة من ركاب السفينة جريج مورتمر، البالغ عددهم 200 شخص، بفيروس كورونا (كوفيد19-).

وقالت حكومة أوروجواي إن 112 راكبا سينقلون جوا إلى مدينة ملبورن الأسترالية في طائرة مزودة بمعدات طبية.

وتم بالفعل نقل ثمانية من المرضى إلى مستشفيات في مونتفيديو . وهناك أكثر من 210 أشخاص على متن السفينة، ومعظمهم من نيوزيلندا وأستراليا.

وكانت السفينة قد انطلقت إلى القطب الجنوبي في منتصف مارس الماضي إلا أنها رست قبالة سواحل مونتفيديو منذ 21 من الشهر نفسه، وفقا لتقرير بثته هيئة الإذاعة الأسترالية (ايه بي سي).

وقال وزير خارجية أوروجواي ارنستو تالفي يوم الجمعة إن عدة أشخاص من السفينة جريج مورتمر يجب أن يظلوا في الحجر الصحي على متن السفينة، وذلك وفقا لتقارير إعلامية محلية.