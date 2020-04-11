شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يأمر حكومته بمساعدة إيطاليا على التصدي لكورونا والان نبدء بالتفاصيل
ودعا ترامب في مذكرة العديد من الوزراء الأمريكيين بمجموعة مختلفة من التدابير لمساعدة إيطاليا من بينها وضع العسكريين الأمريكيين في البلاد في حالة استعداد لتقديم خدمات العلاج عن بعد والمساعدة في إنشاء مستشفيات ميدانية ونقل الإمدادات.
وقال "الجمهورية الإيطالية التي هي من أقرب وأقدم حلفائنا يدمرها كوفيد - 19 الذي أودي بالفعل بحياة أكثر من 18 ألف شخص وجعل معظم نظام الرعاية الصحية الإيطالية على شفا الانهيار ويهدد بدفع اقتصاد إيطاليا نحو ركود عميق ".
وسجلت إيطاليا نحو 19 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد - 19 وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا أي ما يزيد عن أي دولة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يأمر حكومته بمساعدة إيطاليا على التصدي لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.