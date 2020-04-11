هل ينهي الكاظمي أزمة رئاسة الحكومة العراقية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اعتذار عدنان الزرفي عن مهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتكليف رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي بالمهمة ذاتها بعد تحقق إجماع عليه لهذه المهمة.

تكليف "الكاظمي" بتشكيل الحكومة العراقية بعد اعتذار "الزرفي"



وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر 2019، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

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في فبراير الماضي، جرى تكليف توفيق علاوي بتشكيل الحكومة قبل أن يعتذر عن عدم تشكيلها نهاية الشهر، إثر فشله في إقناع السنة والأكراد لدعم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.

بماذا نصح علاوي رئيس الوزراء العراقي المكلف الجديد؟



وفي 16 مارس الماضي، كلف الرئيس برهم صالح، عدنان الزرفي القيادي في تحالف النصر (42 مقعدا)، لتشكيل حكومة وتمريرها في البرلمان خلال 30 يوماً.

