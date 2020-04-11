سعر الدولار في السودان السبت 11 أبريل 2020

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 142 جنيها، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



أما في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان فقد سجل الدولار سعرا شبه موحد عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وتكرر هذا السعر للدولار في بنوك البركة السوداني والمال المتحد والسلام والتضامن الإسلامي والسوداني الفرنسي والنيل وبيبلوس أفريقيا والسعودي السوداني والخرطوم والادخار والتنمية الاجتماعية والنيل الأزرق والمشرق.

كما تكرر في شركات صرافة العبادي وديفان ويمت وغاية وباب المندب والهجرة واليمامة ودينار وأرجين والرائد والأنصاري وليرا.

وفي السوق السوداء واصل الدولار تحطيم أرقامه القياسية المرتفعة مسجلا 142 جنيها، متجاوزا حتى التوقعات المتشائمة للمراقبين الذين توقعوا سابقا صعود الدولار إلى 120 جنيها بنهاية العام الجاري.

وتأتي الزيادة في الدولار وسط تقارير إعلامية تتحدث عن أن الحكومة السودانية تبحث اليوم خطة "إغلاق كامل" في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المسجد.

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ومن جهتها، تواصل لجنة إزالة التمكين في السودان مصادرة ممتلكات تعود إلى النظام السابق لصالح وزارة المالية السودانية، حيث أصدرت عدة قرارات باستعادة مجموعة كبيرة من الأراضي السكنية والزراعية والاستثمارية الخاصة وغيرها من المنقولات والممتلكات.

وكانت الحكومة السودانية قد أطلقت حملة تبرعات شعبية لدعم الاقتصاد تحت اسم "القومة للسودان".

سعر الإسترليني واليورو

وسجل اليورو 59.74 جنيه للشراء و60.04 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 68.05 جنيه للشراء و68.39 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي السوداني.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 154.90 جنيه والإسترليني 177.31 جنيه، وفقا لوسائل إعلام محلية.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.63 جنيه للشراء و14.70 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 175.60 جنيه للشراء و176.48 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل الريال السعودي 37.86 جنيه، والدرهم الإماراتي 38.90 جنيه، والدينار الكويتي 326.6 جنيه.