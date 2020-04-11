القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 4357 شخصا، اليوم، بعد تسجيل 125 وفاة جديدة في الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت أن عدد المصابين بالفيروس زاد 1837 شخصا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 70029 حالة إصابة.
وقال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم الوزارة للتلفزيون الرسمي، إن 3987 من المصابين في حالة حرجة.
وإيران هي البلد الأكثر تضررا من جائحة كورونا في الشرق الأوسط.
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