إماراتي يكشف عن قصته مع "كرونا" من الإصابة إلى التعافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

سرد الإماراتي سيف أهلي تجربته مع فيروس كورونا منذ تلقيه خبر إصابته بالفيروس وحتى لحظة تعافيه وخروجه من العزل الصحي.



وتحدث اهلي عن بداية إصابته بالمرض، حيث كان مخالطاً لمصاب وتبين بعد الفحص إصابته بفيروس كورونا، حيث تم وضعه في العزل الصحي وتحت المراقبة الطبية بأحد الفنادق الذي كان مجهزاً بكامل المعدات الطبية والعديد من الأطباء.

وأكد أهلى على مدى الراحة النفسية التي شعر بها بعد استقبال الفريق الطبي له، حيث أجرى الفريق الطبي الفحوصات الطبية اللازمة له .

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وبين أهلي بداية البرنامج العلاجي كاشفا عن توفر كل الاجهزة الطبية، مشيراً إلى انه كان يتم اجراء تحاليل الدم له يومياً .

وأضوتابعاف أهلي انه كان لديه برنامج كامل في فترة العزل، حيث كان برنامجاً رياضياً وأجهزة رياضية، بالإضافة إلى متابعته برامج عديدة على يوتيوب خاصة تلك التي تنمي المهارات الفكرية الثقافية.

وأكد انه دخل في تحد رياضي يومياً مع أشخاص آخرين عبر السناب شات في الحجر الصحي في أبوظبي، موضحاً ان هذا ساهم في رفع معنويات بعضنا البعض.

وذكر اهلي ان كورونا ليس مرضا معيبا، كاشفا انه كانت لديه ثقة كبيرة في المسؤولين والقادة في الإمارات، فنحن في وطن يهتم بالإنسان والإنسانية، وتوفير أرقى معايير الرعاية الطبية.

وكشف أهلي عن ارتفاع الجانب المعنوي لديه، حيث أوضح ان وزارة تنمية المجتمع اعدت فيديو كونفرس كول مع مجموعة كبيرة من الاشخاص الموجودين في الحجر الصحي ، حيث تحدثت دكتورة نفسية بطريقة علمية ونفسية ساهمت في رفع المعنويات والايجابية والمناعة لدينا.