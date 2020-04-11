تراجع في عدد ضحايا كورونا بإسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد انخفض لليوم الثالث على التوالي، السبت، بعد تسجيل 510 وفيات في الـ24 ساعة الماضية، وهذا أقل عدد يومي للوفيات منذ 23 مارس/آذار.



وأضافت الوزارة، في بيان، أن عدد الوفيات الإجمالي زاد إلى 16353 من 15843، الجمعة، بينما قفز عدد الإصابات المؤكدة إلى 161852 السبت، من 157022 الجمعة.

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ودعت منظمة الصحة العالمية الدول، الجمعة، إلى توخي الحذر بخصوص رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا.

وقال المدير العام للمنظمة تديروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إن المنظمة تود أن تشهد تخفيفا في القيود لكن في الوقت نفسه "فإن رفع القيود قد يؤدي إلى عودة فتاكة للفيروس".

وأضاف أن هناك "تباطؤا" في انتشار الوباء في بعض البلدان الأوروبية، لا سيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لكن هناك "تسارعا مقلقا" في الانتشار في دول أخرى، ويشمل ذلك العدوى المجتمعية في 16 دولة أفريقية.