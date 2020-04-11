تحذير من تخفيف قيود كورونا في ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير من التعجل في تخفيف القيود المفروضة على المجال العام في إطار مكافحة جائحة كورونا.



وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "هناك بارقة أمل، لأن أعداد الإصابات لم تعد تتزايد بقوة"، مضيفا أن الفضل في ذلك يعود إلى الانضباط الكبير من جانب المواطنين.

وأضاف الوزير: "لكن إذا خففنا أو ألغينا القيود على نحو سابق لأوانه، قد تذهب كل هذه التضحيات هباء".

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وذكر ألتماير أنه يتبنى نفس رأي المستشارة أنجيلا ميركل ورئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر بشأن مسألة استمرار القيود على الاختلاط الاجتماعي، وقال: "عندما ننظر إلى الوضع في بافاريا، المتضررة على نحو بالغ من الأزمة، سنعلم أنه سيكون خطأ فادحا التحدث عن تخفيف القيود على نحو سابق لأوانه، طالما أن الاتجاه الحالي الإيجابي على نحو طفيف غير مستقر بعد".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه لوحظ تباطؤ في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بدول أوروبية عدة منها إيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا زادت مساء أمس الجمعة على 116 ألف إصابة، كما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 2450 حالة، على الأقل.

واقترحت أكبر نقابتين شرطيتين بألمانيا، الجمعة، استخدام الطائرات المسيرة "الدرونز" في مراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتها حظر التجمعات.

وقال يورج باديك، نائب رئيس نقابة الشرطة (أكبر نقابة شرطية)، في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية: "إذا أرادت الشرطة مراقبة منطقة خضراء شاسعة للغاية في إحدى المدن الكبرى، فإن الدرونز تكون في هذه الحالة وسيلة فعالة".