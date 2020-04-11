شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يسجل 3 وفيات و79 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1527 حالة.

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وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 110.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 141 حالة.