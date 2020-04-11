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المغرب يسجل 3 وفيات و79 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

المغرب يسجل 3 وفيات و79 إصابة جديدة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1527 حالة.

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وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 110. 

 

وأضافت الوزارة أن عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 141 حالة.

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