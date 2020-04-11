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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 619 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 619.
وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 20 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد 76 حالة.
واتخذ مجلس الوزراء اللبناني مؤخرا سلسلة قرارات لمواجهة كورونا، أبرزها إغلاق مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية بدءا من 18 مارس/آذار 2020 حتى 12 أبريل/نيسان الجاري.
كما قرر المجلس إغلاق الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس، باستثناء ما تقتضيه ضرورات العمل في بعض الوزارات والإدارات العامة، وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي، ومؤسسة كهرباء لبنان، ومصرف لبنان والمصارف والصيارفة.
وقرر أيضا تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحال التجارية، باستثناء المطاحن والأفران وكل ما يرتبط بتصنيع وبيع المواد الغذائية والاستهلاكية والمنتجات الزراعية.
كما قرر مجلس الوزراء توزيع مساعدات اجتماعية للمواطنين الذين تعطلت أعمالهم جراء إعلان التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا، مشددا على أهمية الاستمرار في التشدد في اتباع الإجراءات الصحية.
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