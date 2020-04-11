شكرا لقرائتكم شاهد.. حجر صحي على سكان بنايتين في أسوان بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرضت السلطات المصرية حجرا صحيا على سكان بنايتين في أسوان أقصى جنوب البلاد، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بينهما.

وقرر اللواء أشرف عطية تطبيق الحجر الصحي، صباح اليوم السبت، على بنايتين رقم 77 و78 في منطقة الشنقراب، بعد اكتشاف إصابة بعض السكان بفيروس كورونا، ونقلهم لمستشفى الصداقة للعزل بالمحافظة.

من أسوان

وقررت المحافظة تكليف مديريتي الصحة والتضامن بتنظيم حركة دخول وخروج المقيمين بها، وتقديم احتياجاتهم اليومية، مع توجيه مديرية أمن أسوان بغلق مداخلهما.

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أسوان

وكانت السلطات المصرية قد فرضت حجرا صحيا على سكان بنايتين في حي الضواحي ببورسعيد لمدة 14 يوما، بعد ثبوت إصابة اثنين من السكان بكورونا، كما تم فرض حجر صحي على 12 أسرة بقريتي القس وأبو جرج في محافظة المنيا، وحجر آخر على عدد من المنازل بقرية بني عفان بمحافظة بني سويف، وحجر على سكان شارعي بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بسبب اكتشاف حالات مصابة بكورونا.

أسوان

وفرضت السلطات حجرا صحيا على قرى الهياتم بالمحلة الكبرى محافظة الغربية، ودموشيا ببني سويف، والمعتمدية بالجيزة، وأبو ربيع في الإسماعيلية، وعزبة نيازي في المنيا، والسماحية بالدقهلية، بعد ظهور حالات مصابة منعا لتفشي الوباء.

أسوان

وأعلنت السلطات المصرية أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة، بلغ 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة.