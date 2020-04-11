رغم تفشي كورونا.. تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

تعهدت الحكومة الإثيوبية بمواصلة العمل على بناء سد النهضة، بالرغم من مكافحتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت وكالة "بلومبرج" تقريراً لها، أمس الجمعة، نقلت فيه تصريحات لوزير الدولة الأثيوبى للشئون المالية، أيوب تيكالين، حيث قال إن استكمال ما سيكون أكبر خزان للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وملؤه وإنتاج الكهرباء منه هو أولوية أولى بالنسبة لإثيوبيا.

والأربعاء الماضي، أعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، الذي أصاب حتى الآن 56 مواطناً إثيوبياً.

وأضاف أيوب أنه "قد نعيد ترتيب أولويات مشروعات بسبب هذه الأزمة، أؤكد لكم أن سد النهضة الإثيوبي العظيم ليس واحداً منها.. نحن ماضون في الالتزام بالجدول الزمني. وسنملأ السد وسنبدأ في توليد الطاقة".

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والخميس الماضي، أكدت مصر والسودان على ضرورة التمسك بمرجعية مسار واشنطن بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل ووزير الري المصري محمد عبد العاطي.

وقال مكتب رئاسة الوزراء في السودان، في بيان له، إن "عبد الله حمدوك استقبل وزير الري والموارد المائية بجمهورية مصر العربية ورئيس المخابرات العامة المصرية اليوم الخميس وبحضور السيد وزير الري والموارد المائية ومدير المخابرات العامة السودانيين، حيث تناول اللقاء المستجدات على الساحة الإقليمية وأوجه التعاون الثنائي بين السودان ومصر في مختلف المجالات وتطورات ملف سد النهضة".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت التوصل لاتفاق مبدئي بين كلا من مصر والسودان وأثيوبيا لملء خزان سد النهضة على مراحل مع مراعاة تخفيف الأضرار على دول المصب.

ووقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة، برعاية الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي، والذي يشمل قواعد ملء وتشغيل السد، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية.

ورفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق، ما اعتبرته مصر موقفاً يهدف لإعاقة المفاوضات.