ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "عناصر من قوى الأمن الداخلي في فصيلة حاصبيا أقامت حواجز ثابتة ومتنقّلة عند مداخل بلدات وقرى المنطقة، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء والإلتزام بها حتّى 26 نيسان الحالي، تفاديًا لخطر فيروس "كورونا".
وأوضح أنّ "عناصر الحواجز قد تشدّدت لجهة التقيّد بأرقام لوحات السيارات (مفرد ومجوز)، وقمع المخالفات، ووجود مرافق واحد على الأكثر بكلّ سيارة، وكذلك ضرورة ارتداء الكمّامات القفّازات"، لافتًا إلى أنّ "بدوره، كثّف الجيش اللبناني دوريّاته ليلًا، تطبيقًا لقرار منع التجول، مع التأكيد على المواطنين بضرورة الإلتزام التام بالحجر المنزلي ابتداءً من السابعة مساءً وحتّى الخامسة فجرًا".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: حواجز لقوى الأمن عند مداخل حاصبيا وتدقيق بالإلتزام بالإجراءات المرافقة للتعبئة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.