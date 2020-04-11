النشرة: حواجز لقوى الأمن عند مداخل حاصبيا وتدقيق بالإلتزام بالإجراءات المرافقة للتعبئة العامة

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "عناصر من ​قوى الأمن الداخلي​ في فصيلة حاصبيا أقامت حواجز ثابتة ومتنقّلة عند مداخل بلدات وقرى المنطقة، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء والإلتزام بها حتّى 26 نيسان الحالي، تفاديًا لخطر فيروس "كورونا".

وأوضح أنّ "عناصر الحواجز قد تشدّدت لجهة التقيّد بأرقام ​لوحات السيارات​ (مفرد ومجوز)، وقمع المخالفات، ووجود مرافق واحد على الأكثر بكلّ سيارة، وكذلك ضرورة ارتداء الكمّامات القفّازات"، لافتًا إلى أنّ "بدوره، كثّف ​الجيش اللبناني​ دوريّاته ليلًا، تطبيقًا لقرار منع التجول، مع التأكيد على المواطنين بضرورة الإلتزام التام ب​الحجر المنزلي​ ابتداءً من السابعة مساءً وحتّى الخامسة فجرًا".