واكيم: الارثوذكسية من أركان لبنان وستبقى

اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "بعد انقضاء حفلة المزايدات، الارثوذكسية مدرسة في الانفتاح والكفاءة، بالطبع نحن مع قيام ​الدولة المدنية​ ولكن حتى قيامها لن نقبل الاجحاف بحقنا، لا تريدون اعتماد الشفافية لنسكت، ولا الكفاءة والنزاهة لنسكت فقط ​المحاصصة​ المقنعة ارضاء لبعضكم البعض لن نسكت، الارثوذكسية من اركان ​لبنان​ وستبقى".

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