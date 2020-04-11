ابي رميا: ليس المطلوب Haircut بل قطع رؤوس

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون ابي رميا​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "‏لديّه أمل كبير في هذه ​الحكومة​ التي تحمل على أكتافها "ارثاً ثقيلاً" نتيجة تراكمات سياسات النهب و​الفساد​ والهدر. لذا، غير المقبول اقتطاع قسم من ودائع المواطنين في ​المصارف​".

واعتبر ابي رميا بأن "استعادة ​الأموال المنهوبة​ وزج الفاسدين في السجون هي البداية الجدية لأي عمل إنقاذي، والمطلوب ليس "haircut" بل قطع رؤوس".

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