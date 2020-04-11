ابي رميا: ليس المطلوب Haircut بل قطع رؤوس

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "لديّه أمل كبير في هذه الحكومة التي تحمل على أكتافها "ارثاً ثقيلاً" نتيجة تراكمات سياسات النهب والفساد والهدر. لذا، غير المقبول اقتطاع قسم من ودائع المواطنين في المصارف".
واعتبر ابي رميا بأن "استعادة الأموال المنهوبة وزج الفاسدين في السجون هي البداية الجدية لأي عمل إنقاذي، والمطلوب ليس "haircut" بل قطع رؤوس".
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