رئيس بلدية بشري: أجرينا اليوم 160 فحص كورونا وننتظر النتائج وهدفنا الوصول إلى صفر إصابات خلال 15 يوما

لفت رئيس بلدية بشري ​فريدي كيروز​، إلى "أنّنا طلبنا عزل بشري خلال فترة الأعياد، لأنّه في العادة تحصل حركة وتواصل واختلاط بين أهلنا الموجودين في بشري، وأهلنا الموجودين في المدن الأُخرى، وطلبنا إغلاق المدينة كي لا ندع أحدًا يدخل إليها أو يخرج منها؛ ففي حال كان وباء "​كورونا​" منتشرًا في بشري، لا نريد نقله إلى الخارج".

وأوضح في مداخلة تلفزيونية، "أنّنا أجرينا في وقت سابق 54 فحص "كورونا" بشكل عشوائي، وصدرت كل النتائج سلبيّة، وهذا مؤشّر إيجابي"، كاشفًا أنّ "منذ الصباح حتّى الآن، تمّ إجراء حوالي 160 فحصًا عشوائيًّا لكلّ أصحاب المحال التجارية و​الصيدليات​ والأفران، ويُفترض أن تظهر النتائج غدًا، وعلى أساسها يُبنى على الشيء مقتضاه؛ وإذا كانت سلبيّة، فهذا يكون مؤشّرًا جيّدًا".

وأشار كيروز إلى أنّ "هدفنا أن نحجر بشري لمدّة 15 يومًا، وأن تكون لدينا صفر حالات إصابة من الآن إلى 15 يومًا"، مبيّنًا أنّه "في حال كانت هناك نتائج إيجابيّة بفحوصات اليوم، فقد نلجأ إلى الحجر التام، ولكن طبعًا بالتنسيق والتشاور مع وزير الصحة العامة والجهات المعنيّة". ونوّه إلى "أنّنا ربمّا تأخّرنا بقرار العزل، لأنّه كان مطلب أهالي بشري و​المخاتير​ والنواب والكهنة والفعاليّات، ولكنّنا حاولنا تأخير القرار قدر الإمكان، إلّا أنّنا أخذناه لعدم الوصول إلى الخط الأحمر".