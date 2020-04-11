وزارة الصحة: 10 حالات جديدة ترفع العدد الاجمالي للإصابات بكورونا الى 619

أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 10 حالات جديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس "كورونا" الى 619. ولفتت إلى أن الإصابات كلّها تعود للبنانيين المقيمين، حيث لم يتم تسجيل أي إصابة من اللبنانيين المغتربين.
ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أنه تم تسجيل 76 حالة شفاء من الفيروس حتى اليوم. وذكرت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
إلى ذلك، أعلن مدير مستشفى بشري الحكومي إدي لظم، أن عدد فحوص الـ"PCR" في بشري بلغ لغاية الساعة حوالى الـ70 فحصا.
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