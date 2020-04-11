أكّد رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، أنّ "قبل إدخال الإصلاحات المطلوبة على قطاعي الكهرباء والاتصالات وعلى الجمارك، وقبل إغلاق المعابر غير الشرعية وإيقاف عقود كلّ الموظّفين غير القانونيّين والقانونيّين الّذين فُرضوا لأسباب انتخابيّة فقط على الدولة، وقبل اتخاذ قرار نهائي باعتماد إدارة المناقصات في كلّ مناقصات الدولة، لن نوافق على أي خطّة إنقاذيّة، لأنّها لن تكون إنقاذيّة بالفعل، بل ستعكف على إيجاد موارد جديدة للدولة من جيوب الناس ومن دون سدّ مزاريب الهدر والفساد التي ما زالت مفتوحة على مصراعيها".
ولفت في بيان، إلى أنّ "بعبارة أصرح، طالما الثلاثي غير المرح متحكّم برقاب السلطة في لبنان لا أمل بأي إصلاح ولا أمل بأي خطّة إنقاذيّة فعليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: لن نوافق على أي خطة إنقاذية ستعكف على إيجاد موارد جديدة للدولة من جيوب الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.