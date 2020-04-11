جعجع: لن نوافق على أي خطة إنقاذية ستعكف على إيجاد موارد جديدة للدولة من جيوب الناس

أكّد رئيس "حزب القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، أنّ "قبل إدخال الإصلاحات المطلوبة على قطاعي ​الكهرباء​ والاتصالات وعلى ​الجمارك​، وقبل إغلاق المعابر غير الشرعية وإيقاف عقود كلّ الموظّفين غير القانونيّين والقانونيّين الّذين فُرضوا لأسباب انتخابيّة فقط على الدولة، وقبل اتخاذ قرار نهائي باعتماد إدارة المناقصات في كلّ مناقصات الدولة، لن نوافق على أي خطّة إنقاذيّة، لأنّها لن تكون إنقاذيّة بالفعل، بل ستعكف على إيجاد موارد جديدة للدولة من جيوب الناس ومن دون سدّ مزاريب الهدر و​الفساد​ التي ما زالت مفتوحة على مصراعيها".

ولفت في بيان، إلى أنّ "بعبارة أصرح، طالما الثلاثي غير المرح متحكّم برقاب السلطة في لبنان لا أمل بأي إصلاح ولا أمل بأي خطّة إنقاذيّة فعليّة".