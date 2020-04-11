شهيب: ‏محاولة توظيف البعض لملف التقديمات النقدية إستنسابيًا وسياسيًا جريمة موصوفة

اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيب في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "محاولة توظيف البعض لملف التقديمات النقدية إستنسابيًا وسياسيًا جريمة موصوفة في هذه الأيام بحق الناس".
ولفت شهيب الى انه "على العقلاء في الوزارات المعنية ضبط تمرير اللوائح الإنتخابية حرصًا على حق المحتاج ومال الدولة وسُمعة المسؤولين". وتابع قائلا "ما بعد كورونا ليس كما قبله".
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