الرئيس عون معايداً اللبنانيين بالفصح: زمن الآلام مهما طال فالقيامة جوهر ايماننا

اشار ​الرئيس ميشال عون​ خلال معايدته اللبنانيين ب​عيد الفصح​ المجيد، الى ان "زمن الآلام مهما طال فالقيامة جوهر ايماننا، والمعاناة المشتركة ستثمر روحية تضامن وقيماً فاعلة سيتجدد بها وطننا وقد تعافى من آلامه".

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