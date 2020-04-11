الحجار: كل الترحيب بزيارة وزير الصحة للاقليم اليوم

اشار عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "كل الترحيب بزيارة ​وزير الصحة​ الدكتور ​حمد حسن​ إلى الإقليم اليوم، متمنيا ان تكون دافعا للاسراع في تجهيز ​مستشفى​ ​سبلين​ ولزيادة عدد الفحوصات وهو ما نتابعه بإستمرار مع المعنيين. كما أعتذر من معاليه ومن مستقبليه لعدم تمكني من أن أكون معهم لإلتزامي ​الحجر المنزلي​ الصارم بحسب طلب الطبيب".

ووجه الحجار تحية تقدير للباحثين اللبنانيين الذين هم في الخطوط الأولى في مواجهة وباء الكورونا في العديد من دول العالم وآخرهم طلاب العلوم، الشعبة المميزة في الدبية-الإقليم، وهيبة بدر، ليندا ابو شقرا و جمال سعد، الذين إنضموا للفريق البحثي للبروفسور الفرنسي راؤول بحثاً عن علاج للكورونا، اضاف قائلا "بكم نفتخر".