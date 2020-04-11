أبو الحسن لمهندسي السطو المقونن على الودائع: إحذروا تغيير وجه لبنان والمسّ بأموال الناس

توجّه عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، إلى "مهندسي السطو المقَونَن على الودائع"، قائلًا: "إحذروا من تغيير وجه ​لبنان​، إحذروا المسّ بأموال الناس. يبدو أنّكم ترضخون لإرادة المتحكّمين الّذين يكدّسون أموالهم في خزائنهم بعيدًا عن الرقابة ودفع ​الضرائب​".

كما توجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى ​الحكومة​ بالقول: "يا حكومة اللجان، الحل يبدأ بالإصلاح فإيّاكم اللعب بالنار، فتجنّبوا غضب الشعب والإنفجار".