أبو الحسن لمهندسي السطو المقونن على الودائع: إحذروا تغيير وجه لبنان والمسّ بأموال الناس

توجّه عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، إلى "مهندسي السطو المقَونَن على الودائع"، قائلًا: "إحذروا من تغيير وجه لبنان، إحذروا المسّ بأموال الناس. يبدو أنّكم ترضخون لإرادة المتحكّمين الّذين يكدّسون أموالهم في خزائنهم بعيدًا عن الرقابة ودفع الضرائب".
كما توجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى الحكومة بالقول: "يا حكومة اللجان، الحل يبدأ بالإصلاح فإيّاكم اللعب بالنار، فتجنّبوا غضب الشعب والإنفجار".
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