510 وفيات في اسبانيا جراء كوفيد-19 في انخفاض جديد للحصيلة اليومية

سجلت ​اسبانيا​ السبت انخفاضا جديدا في الحصيلة اليومية لل​وفيات​ جراء كوفيد-19، مع 510 وفيات في خلال 24 ساعة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 16353 وفاة في البلاد، وفقاً ل​وزارة الصحة​.

وبذلك، تكون ​إسبانيا​ شهدت لليوم الثالث على التوالي في هذا السياق، بعد قفزة استمرت يومين. وهذا أقل عدد للوفيات في 24 ساعة منذ 23 آذار، فيما لا تزال البلاد خاضعة لإجراءات عزل متشددة منذ أربعة اسابيع.