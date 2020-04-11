طالبت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان كلا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا بإنشاء لجنة تحقيق مشتركة "من أجل التأكد من المعلومات التي وردت للجنة عن وفاة العشرات من مسجوني الرأي ممن إعتقلتهم السلطات الأمنية تحت إتهامات مختلفة".
وأشارت إلى أهمية هذه الخطوة "من أجل جلاء الحقيقة والتأكد من المزاعم المزدوجة التي تلحق بهذا الملف".
واوضح البيان ان مفوضها في الشرق الأوسط والمبعوث الخاص للمجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أرسل كتابا بهذا الطلب إلى السفير الإيراني والتركي في بيروت، متمنيا التجاوب السريع لتبيان كل الحقائق، لانه "لا يحق لأي جهة أن تستغل الوباء العالمي كورونا لتصفية حسابات سياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: لفتح تحقيق مشترك عن سجناء الرأي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.