الصحة الكويتية: تسجيل 161 إصابة جديدة بكورونا ليصبح إجمالي الحالات المسجلة 1154

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ​الكويت​ية عبدالله السند، "تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجّلة في البلاد إلى 1154".

وأوضح في بيان، أنّ "الحالات المرتبطة بالسفر بلغ عددها 31 حالة قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة وكانت تحت الحجر الصحي المؤسّسي. أمّا الحالات المخالطة فبلغ عددها 124 حالة، وتمّ رصد ست حالات قيد التقصّي الوبائي خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وجار البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم". ولفت إلى أنّ "مجموع الحالات الّتي أعلن شفاؤها بلغ 133 حالة من الحالات الّتي كانت قد أصيبت بالمرض".