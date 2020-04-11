الصحة الإسرائيلية: تسجيل 97 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 10505

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، "تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لتبلغ بذلك حصيلة الإصابات المؤكّدة بالفيروس في البلاد 10505 حالة"، لافتةً إلى أنّ "عدد المرضى الّذين هم في حالة خطرة ارتفع بمقدار 24 حالة ووصل إلى 191 شخصًا، 132 منهم يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي".
ولم تعلن الوزارة منذ مساء يوم أمس عن وفيات جديدة بسبب الفيروس، ولا تزال الحصيلة الرسمية عند مستوى 95 حالة، لكن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أشارت إلى أنّ سبب عدم ارتفاع عدد الوفيات قد يكون ناجمًا عن مشاكل تقنيّة متعلّقة بصعوبة التواصل مع أفراد عوائل الضحايا.
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