أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 1837 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 70 ألفًا و29 حالة لغاية الآن، بينهم 3987 حالة في وضع حرج".
وأوضح جهانبور في تصريح صحافي، أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 41 ألفًا و947 شخصًا لغاية الآن، ولكن توفي 125 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 4357 شخصًا".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: 125 وفاة و1837 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 70029 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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